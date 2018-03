UE quer reduzir em 20% sua emissão de gases A Comissão Européia propôs nesta quarta-feira uma redução de "pelo menos" 20% das emissões de gases causadores do aquecimento global até 2020 em relação aos níveis de 1990. Órgão executivo da União Européia (UE), a Comissão aprovou uma série de propostas para a reunião de cúpula que os líderes do bloco realizarão em março. Entre estas, estão ainda o aumento de 20% da eficácia no consumo de energia e um objetivo obrigatório de que as energias renováveis representem 20% do gasto energético. Além disso, utilização de biocombustíveis deve representar 10% do consumo de petróleo e derivados. A Comissão Européia também quer diversificar as importações de petróleo e gás com o propósito de garantir o fornecimento perante possíveis problemas de abastecimento, com maior destaque para as compras procedentes da Noruega e dos países do Magrebe (Norte da África) e da Ásia Central. "Precisamos de novas políticas" no setor energético, afirmou o presidente da Comissão, o português José Manuel Durão Barroso, durante entrevista coletiva na qual apresentou as iniciativas do órgão executivo. Barroso disse que a UE "deve dirigir o mundo" em direção a uma "revolução pós-industrial, o desenvolvimento de uma economia com baixo uso de carbono".