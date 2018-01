UE quer relançar conversa com Mercosul em reunião com Lula

A União Européia (UE) quer aproveitar a reunião de cúpula entre Brasil e o bloco, que se realiza no início de julho, em Lisboa, para preparar o relançamento das negociações para um acordo de livre comércio com o Mercosul, provavelmente em setembro ou outubro. "Ainda não temos uma data exata, mas a retomada das negociações será discutida entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o comissário (José Manuel) Durão Barroso", disse o embaixador da Comissão Européia em Brasília, João Pacheco. Na avaliação dos europeus, a Rodada Doha de liberalização do comércio mundial "não está morta", mas eles já começam a pensar nas alternativas caso não se chegue a um acordo. "Doha é prioridade para nós e temos até o final de julho para avançar, mas se isso não acontecer vamos para a negociação bilateral", disse o embaixador. Pacheco citou setembro ou outubro como datas mais prováveis para a retomada das conversas. As negociações entre Mercosul e União Européia estão paralisadas desde 2004, por falta de acordo entre os dois blocos e também à espera de uma conclusão da Rodada de Doha da Organização Mundial do Comércio (OMC), que já promoveria parte da abertura pretendida pelos dois blocos. Com o impasse e, pelo menos até agora, o fracasso da Rodada de Doha, os europeus querem retomar as negociações. "Primeiro passo" Questionado sobre a conversa apenas com o Brasil, que não tem um mandato do Mercosul para negociar acordos comerciais em seu nome, Pacheco disse que o contato com o Brasil é apenas o primeiro passo. "O Brasil tem um papel muito importante no Mercosul. É importante que cheguemos a um entendimento entre nós e aí, depois, vamos conversar com o Mercosul em conjunto", afirmou o embaixador. Na avaliação do Brasil, que reivindica maior acesso ao mercado agrícola europeu, a negociação multilateral pela OMC é melhor porque é o único foro para discutir o fim dos subsídios aos produtos europeus. Mas o embaixador Pacheco acredita que os europeus têm muito a oferecer em acesso a mercado agrícola, mesmo sem o fim dos subsídios. "De certa maneira, a negociação bilateral é mais fácil. Não estou dizendo que é fácil, mas é mais fácil do que Doha e mais fácil do que em 2004", afirmou. Parceria estratégica O presidente Lula será recebido no dia 4 de julho em Lisboa para uma reunião de cúpula (cimeira, para os portugueses) que vai lançar uma parceria estratégica do Brasil com a União Européia. "É um reconhecimento da importância do Brasil para o equilíbrio mundial", afirmou Pacheco. O Brasil será o primeiro país da América Latina a firmar uma parceria estratégica com os europeus, que já têm relações deste tipo com Rússia, Índia, China (os outros três integrantes do chamado Bric), Estados Unidos, Canadá e África do Sul. A intenção é facilitar a cooperação em assuntos como biocombustíveis, mudanças climáticas, cooperação para a África e pesquisa científica. No dia 5, em Bruxelas, Lula será o principal convidado de uma conferência internacional sobre biocombustíveis, na sede da União Européia. A Europa tem uma meta de substituir, até 2020, 10% de todo o combustível que consome por combustíveis renováveis, e para isso precisa aumentar a produção e importar. Atualmente, apenas 1% do combustível consumido na região é renovável.