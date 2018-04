UE reconhecerá Rússia como economia de mercado A União Européia reconhecerá a Rússia como uma economia de mercado, disse o presidente da Comissão do bloco, Romano Prodi. O reconhecimento é um passo preliminar essencial para o ingresso da Rússia na Organização Mundial do Comércio (OMC). Desde a aceitação da China, a Rússia permanece como a única grande economia que ainda não faz parte da organização. Prodi acrescentou que o processo "simboliza a promoção de nossas relações comerciais e econômicas que começaram há 11 anos e que se tornaram uma parceria estratégica de ligação entre o bloco e a Rússia." Prodi e o primeiro-ministro espanhol, José Maria Aznar, que preside a União Européia no momento, se encontrarão com o presidente russo, Vladimir Putin, na tarde de hoje. Cerca de 35% das exportações russas vão para o bloco europeu, e este número deve crescer para 50% nos próximos anos. A Rússia estabeleceu a meta de concluir as negociações para a adesão à OMC para antes do final de 2003. As informações são das agências internacionais.