UE reduz previsão de crescimento da zona do euro A Comissão da União Européia reduziu a sua previsão de crescimento econômico para a zona do euro no quarto trimestre de 2002, atribuindo a decisão à queda na confiança dos consumidores e às fracas vendas de automóveis. A comissão revisou o prognóstico de expansão em 0,1 ponto porcentual, para uma faixa entre 0,1% e 0,4%. A estimativa anterior era de crescimento de 0,2% a 0,5%.