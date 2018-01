UE reduz projeções de crescimento e destaca desaceleração em emergentes

BRUXELAS - O crescimento da zona do euro e da União Europeia será levemente menor neste ano do que o previsto anteriormente pela Comissão Europeia. Em seu relatório quadrimestral, a Comissão afirmou que o crescimento global fraco, com desaceleração da China e de outros mercados emergentes, bem como questões geopolíticas, em especial a falta de um acordo sobre a crise dos refugiados, podem prejudicar mais a economia da região.

A zona do euro deverá crescer 1,7% neste ano, abaixo da previsão de expansão de 1,8% feita no relatório de novembro, embora um pouco mais que o avanço de 1,6% registrado no ano passado. Para 2017, a projeção é de que a zona do euro cresça 1,9%, em linha com cálculos anteriores.

A estimativa para a União Europeia é de crescimento de 1,9% neste ano, em linha com 2015, mas abaixo da previsão anterior de 2,0%. A Comissão prevê avanço de 2,0% em 2017, também abaixo da taxa de +2,1% estimada em novembro.

Um fator que continua pesando sobre o sentimento, especialmente na zona do euro, é a inflação persistentemente baixa, mesmo diante dos esforços do Banco Central Europeu (BCE) para estimular o consumo por meio do programa de compras mensais de ativos.

A expectativa de inflação na zona do euro neste ano é de uma taxa de 0,5%, metade da taxa de 1,0% esperada anteriormente. Para 2017, a Comissão reduziu a estimativa de 1,6% para 1,5%. A meta de inflação do BCE é de pouco menos de 2,0%. Na União Europeia os preços ao consumidor devem subir 1,5% neste ano e 1,6% no próximo.

Com relação à taxa de desemprego, a Comissão reduziu a estimativa para a zona do euro neste ano de 10,6% para 10,5% e em 2017 de 10,3% para 10,2%. O desemprego na União Europeia também deverá ser menor que o esperado em novembro. A projeção para este ano passou de 9,2% para 9,0% e no próximo ano foi de 8,9% para 8,7%.

As novas projeções destacam como a União Europeia continua com dificuldades para se recuperar da crise financeira global de 2008 e da crise de dívida que se seguiu - apesar da queda nos preços do petróleo, dos baixos custos de financiamento dos governos e do relativamente baixo valor do euro, fatores que normalmente favorecem o crescimento econômico.

"A recuperação é lenta, tanto em perspectiva histórica quanto comparada com outras economias avançadas", comentou a Comissão no relatório.

Países. As economias do Reino Unido, Alemanha, França e Itália vão crescer a um ritmo mais lento do que o estimado anteriormente durante os próximos dois anos, de acordo com as previsões da UE.

O PIB do Reino Unido deverá crescer 2,1% tanto em 2016 quanto em 2017, enquanto a Alemanha deve ter crescimento de 1,8% este ano e no ano que vem. Já a Itália teve a projeção do PIB reduzida para 1,4% em 2016. A França, por sua vez, teve a projeção do PIB em 2016 revisado para crescimento de 1,3%.

As projeções para Espanha e Grécia melhoraram: no primeiro país, o PIB deve crescer 2,8% este ano e 2,5% em 2017. Em relação à Grécia, a comissão projeta que o PIB do país terá contração de 0,7% este ano, menor do que o declínio de 1,3% estimado anteriormente. Por fim, a UE cortou sua projeção de crescimento de Portugal para 2016, de 1,7% para 1,6%.