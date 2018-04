UE retira 3 fazendas do MT da lista de exportadores de carne

Pela segunda vez na semana, a Comunidade Européia atualizou a lista de propriedades brasileiras habilitadas a exportarem carne bovina para o bloco europeu. A nova atualização mostra que foram incluídas 34 novas fazendas, elevando para 608 o número de propriedades certificadas. A novidade dessa atualização, no entanto, é a exclusão de três propriedades do Mato Grosso. Na lista divulgada na última segunda-feira (17), o Estado aparecia com 93 propriedades e ocupava a terceira posição no número de fazendas certificadas, atrás de Minas Gerais e Goiás. No documento divulgado nesta sexta, o Mato Grosso aparece com 90 unidades certificadas.