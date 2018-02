UE só fará nova proposta ao Mercosul após março de 2007 A União Européia (UE) frustra as expectativas de membros do governo brasileiro e deixa claro que não fará uma nova proposta de abertura de seu mercado agrícola ao Mercosul provavelmente até março de 2007. Nos dias 3 e 4 de outubro, os dois blocos se reúnem no Rio de Janeiro depois de meses sem contatos formais sobre as negociações. Enquanto o governo brasileiro acredita que esse seja o momento de que novas concessões sejam feitas, os europeus deixam claro que nada ocorrerá até que se saiba qual será o destino da Organização Mundial do Comércio (OMC). Enquanto isso, pouco mais de uma semana depois de participar da reunião entre ministros do G-20 promovida pelo Brasil no Rio de Janeiro, o diretor da OMC, Pascal Lamy, criticou a realização de grandes encontros para debater uma saída para o impasse nas negociações comerciais internacionais e pede uma "diplomacia silenciosa" de agora em diante. Os comentários de Lamy foram feitos nesta quarta-feira durante a conferência que ocorre na Austrália entre os países exportadores de produtos agrícolas, bloco conhecido como Grupo de Cairns e que inclui o Brasil e outros 17 governos. Durante o encontro desta semana, a Austrália sugere que americanos cortem seus subsídios em mais US$ 5 bilhões e que os europeus reduzam suas tarifas de importação para bens agrícolas em mais 5%. Bruxelas já indicou que a proposta não é aceitável. Na avaliação de Lamy, essa espécie de reunião onde propostas já são rejeitadas antes mesmo do final do encontro deve ser abandonada por enquanto. Há pouco mais de uma semana, o Brasil conseguiu reunir o G- 20(grupo de países emergentes), Estados Unidos, Europa e Japão em Brasília para tentar retomar as negociações, suspensas em julho por falta de entendimento entre os países. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda passou meses tentando convencer outros chefes-de-estado a aceitarem um encontro de cúpula sobre a OMC. Lula conseguiu que o tema entrasse na agenda do G-7, na Rússia em julho. Mas o debate sequer foi incluído na declaração final do encontro das economias mais poderosas do mundo. Para Lamy, negociações precisam agora ter um perfil mais baixo. "Não sugeriria voltar à cena das negociações sem garantias suficientes por meio de contatos bilaterais, diplomacia silenciosa e entendimento de que poderá haver um sucesso", disse. Para ele, a retórica não é suficiente para salvar o processo e negociações silenciosas também são necessárias internamente em cada país com os setores envolvidos. Lamy ainda criticou os governos por terem perdido a visão global das negociações e a noção de perspectiva. "É lamentável que as negociações fracassaram por causa de algumas mil toneladas de bife, algumas toneladas de frango e uns poucos bilhões de subsídios", afirmou. Em sua avaliação, uma retomada do processo pode ocorrer entre novembro deste ano, quando ocorrem as eleições nos Estados Unidos, e março de 2007. Se até o primeiro trimestre de 2007 um progresso for feito, Lamy acredita que a rodada pode ser concluída até o final do ano que vem. Mercosul A Europa também deixou claro nesta quarta que a OMC ainda condiciona sua postura em relação às negociações bilaterais com o Mercosul. Negociadores em Bruxelas revelaram ao Estado que a UE não deve fazer uma nova oferta de redução de tarifas agrícolas ao Mercosul até saber exatamente o que ocorrerá com a OMC no início de 2007. O processo entre os dois blocos também está paralisado diante de uma oferta considerada como insuficiente pelo Mercosul para que seus produtos agrícolas possam ter melhor acesso na UE. Mesmo assim, para a reunião do Rio, os europeus já alertam: não levarão uma nova proposta de abertura de seus mercados agrícolas. "Seremos construtivos, mas vamos apenas manter um diálogo", afirmou um alto negociador europeu. Para ele, as negociações entre e UE e o Mercosul somente serão aceleradas se em março a OMC mais uma vez fracassar em encontrar uma solução para seu impasse.