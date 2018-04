UE subsidia açúcar e prejudica países pobres A indústria açucareira da Europa recebe uma ajuda de US$ 1,5 bilhão de contribuintes e consumidores o que lhe permita despejar milhões de toneladas de açúcar subsidiado no mercado internacional à custa de alguns dos agricultores mais pobres do mundo, informou ontem a agência de ajuda humanitária Oxfam. A British Sugar, uma empresa refinadora com sede em Peterborough, é uma entre a meia dúzia de empresas que estão obtendo maciços lucros graças a um contrato de preço fixo estabelecido por Bruxelas que paga pelo açúcar aos agricultores e às empresas até o triplo do preço mundial. O contrato permitiu que produtores de açúcar de beterraba da Alemanha, Grã-Bretanha e França tenham se transformado nos maiores exportadores mundiais de açúcar apesar de serem os produtores mais caros do mundo, segundo a Oxfam. Os agricultores e os trabalhadores nos países mais desesperadamente pobres da África, como Moçambique e Senegal, são os maiores prejudicados. "Em um mundo razoável, a Europa estaria importando açúcar", disse Kate Raworth, autora do relatório da Oxfam. "Em vez disso, consumidores e contribuintes europeus estão pagando para destruir o meio de subsistência de alguns dos países mais pobres do mundo". Para se produzir uma tonelada de açúcar na Europa custa US$ 656, enquanto em produtores mais competitivos como Brasil, Etiópia, Senegal e Moçambique esse valor é de US$274. Taxas de até 140% sobre importações fecham as portas da Europa para os produtores de baixo custo fora do continente. As grandes beneficiadas são as empresas de refinação de açúcar tais como a British Sugar, muitas delas efetivamente monopólios do governo com uma licença concedida por Bruxelas para cobrar preços excessivos dos consumidores, segundo Kate. A British Sugar, que controla toda a cota britânica de açúcar de beterraba, obteve lucros de mais de 20% em 2001, segundo a Oxfam, em um momento em que a indústria alimentícia luta para sobreviver. As empresas distribuem as cota para os agricultores, compram o açúcar a um preço fixado pela União Européia (UE), fazem a refinação e depois o vendem para varejistas a um preço mínimo garantido. A Oxfam estima que, se os preços fossem reduzidos de forma que a British Sugar tivesse retornos mais em linha com os setores onde há concorrência, os consumidores britânicos economizariam US$ 117 milhões por ano. A British Sugar declara que sua lucratividade é decorrente da "operação eficiente do nosso negócio". A Oxfam diz que os preços garantidos incentivam os agricultores a produzir em excesso. A montanha de açúcar resultante é despejada nos mercado mundiais a um taxa muito subsidiada, baixando os preços internacionais. A indústria alega que o regime é "autofinanciado" porque os agricultores pagam tributos que financiam cerca da metade do custo dos subsídios, mas a Oxfam diz que o resultado do regime de fixação de preço é os compradores europeus acabam arcando com o custo real. Segundo a UE, Bruxelas está tomando a iniciativa de abrir seus mercados para importações de açúcar dos países pobres. Todos os anos, a UE importa US$ 784 milhões em açúcar de um pequeno grupo de ex-colônias. Mas o relatório da Oxfam informa que as importações são uma proporção minúscula do consumo da Europa - cerca de 1,5 milhão de toneladas das quase 13 milhões de toneladas de açúcar que a Europa usa. Além disso, a UE dá ao produtores de açúcar US$ 784 milhões para compensar as vendas perdidas nos mercados europeus devido às importações provenientes do Caribe, levando o custo total do sistema de açúcar europeu para US$ 1,5 bilhão ao ano. A UE prometeu no ano passado dar acesso livre a seus mercados aos países mais pobres, porém, por causa de um pesado lobby da indústria açucareira, a comissão deu-lhe uma suspensão temporária de sete anos das importações mais baratas.