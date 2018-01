‘UE tem obrigação de ajudar a Grécia’

Uma saída da Grécia do euro, possível consequência caso o “não” vença o plebiscito de hoje, passará a impressão de que a moeda única é algo temporário, gerando desconfiança nos investidores e tornando uma próxima crise ainda mais difícil de gerenciar.

Como consequência, o crescimento econômico da Europa, que finalmente começou a se recuperar neste ano, voltaria a desacelerar, reduzindo o crescimento global. A análise é do economista Barry Eichengreen, professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley.

“A economia europeia cresceu – finalmente! – nos dois primeiros trimestres deste ano. Agora, a confiança será atingida e o crescimento será negativamente afetado. O quão fortemente, não podemos dizer”, diz o professor, especialista em economia internacional, em entrevista concedida por e-mail.

Desde 2011, em mais de uma ocasião a saída da Grécia do euro parecia iminente. O que mudou nesses últimos anos?

O que mudou foi que, desde então, os credores impuseram à Grécia políticas consistentemente contracionistas. Como resultado, o PIB caiu inacreditáveis 30% em relação ao pico. O eleitorado grego, infeliz tanto com os credores quanto com seu próprio governo, instalou como alternativa um conjunto de novos e inexperientes políticos. Tanto esses políticos, o governo liderado pelo partido Syriza, quanto os credores executaram mal as negociações. Incompetência por todos os lados fez agora a “Grexit” (saída da Grécia do euro, num trocadilho, em inglês, com “Greece” e “exit”, saída) bastante possível. O meu cenário base segue sendo que a Grécia ficará no euro. Isso depois de mais tempo passar e, infelizmente, mais sofrimento ocorrer, um novo governo ser formado e um acordo mais razoável ser alcançado para permitir à economia grega voltar a crescer.

Seria melhor para a economia europeia se a Grécia tivesse saído do euro no início dos problemas, em 2011?

Não. Melhor seria se tivesse havido uma profunda reestruturação da dívida em 2010, de forma que a Grécia evitasse sua Grande Depressão e os cinco anos de políticas contracionistas talhadas exclusivamente para repagar a dívida.

O sr. já afirmou que seria importante se a União Europeia tivesse feito uma espécie de Plano Marshall (programa de reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial, financiado pelos EUA) para apoiar a Grécia e outros países europeus periféricos. Teria sido mais barato fazer isso há quatro ou três anos?

Continuo a argumentar com meus amigos europeus que a UE tem uma obrigação de apoiar a Grécia com ajuda externa. Afinal, a UE tem responsabilidade pela crise. Bancos franceses e alemães foram os primeiros a emprestar todo esse dinheiro para a Grécia. O BCE então se opôs a uma reestruturação da dívida em 2010 e 2011, com o intuito de escorar os bancos franceses e alemães. Quanto mais a crise se arrasta, mais cara a solução se torna.

Quais as consequências para a sustentabilidade do euro se a Grécia decidir deixar a moeda comum?

Investidores concluirão que adotar o euro é um compromisso temporário. A próxima vez que algo de ruim acontecer com um país, eles correrão apressados para a saída. Significa que a próxima crise será ainda mais difícil de gerenciar.

E quais seriam as consequências para a economia europeia?

São claramente negativas. A economia europeia cresceu – finalmente! – nos dois primeiros trimestres deste ano. Agora, a confiança será atingida e o crescimento será negativamente afetado. O quão fortemente, não podemos dizer.

E quais as consequências para a economia global?

Se o crescimento europeu for afetado, o crescimento global será afetado. Do ponto de vista financeiro, a Grécia não é a China ou o Brasil; é uma economia pequena. Porém, grandes fundos de “hedge” (fundos especializados na compra e venda de vários tipos de ativos com o intuito de proteger os recursos aplicados de variações em cotações como ações e câmbio) e outros investidores estão sofrendo perdas significativas. Os impactos nos mercados financeiros poderiam ser maiores do que o consenso espera.

A saída da Grécia do euro poderia levar o Fed (o banco central americano) a adiar a decisão de subir os juros nos EUA?

Somente se as exportações dos Estados Unidos forem afetadas, caso o crescimento europeu seja negativamente impactado. Minha aposta sempre foi de que o Fed está no caminho de subir as taxas de juro por volta do fim deste ano.

Qual seria o impacto em mercados emergentes, como o Brasil?

Muito mais importante para os mercados emergentes é o que está acontecendo na China, que é bastante dramático. Os mercados financeiros estão vacilando por lá. A economia está claramente desacelerando mais rapidamente do que as autoridades chinesas esperavam. E quanto mais a China desacelera, menor será sua demanda pelas commodities brasileiras.

Qual sua visão sobre os ajustes na política econômica no Brasil?

Você pode olhar de duas formas. Do ponto de vista econômico, ajustes sempre são mais difíceis quando o ambiente externo deteriora. Fica mais difícil substituir a demanda externa, as exportações, pela demanda interna que está sendo comprimida, como resultado da consolidação fiscal. Mas, do ponto de vista político, tempos de bonança, como aqueles quando há um ambiente externo favorável, são maus tempos para reformas econômicas. A História nos mostra que os políticos só encaram seriamente as reformas quando eles sentem urgência, ou seja, em tempos relativamente ruins. Pergunte-se: o que importa mais para as reformas no Brasil, a política ou a economia?

E o que importa mais?

Tanto a economia quanto a política importam. Realmente, não faz sentido escolher.