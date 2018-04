UE tenta resolver disputa com Rússia para avançar parcerias A União Européia anunciou nesta segunda-feira, 23, que pretende resolver uma disputa com a Rússia, que está atrasando um amplo tratado de parceria, antes de um encontro em maio, apesar das negociações fracassadas no fim de semana. Bruxelas e Moscou não conseguiram chegar a um acordo no domingo, 22, para encerrar um embargo russo de 16 meses contra a carne polonesa, que bloqueia as negociações para um pacto de parceria em áreas de energia, comércio, cooperação econômica e direitos humanos. A UE pretende iniciar as conversas com a Rússia a respeito do novo pacto de cooperação até o encontro no dia 18 de maio, de forma a revigorar os laços e diminuir os temores sobre os suprimentos de energia. "Temos algum trabalho a fazer, mas creio que este assunto será resolvido em breve. Antes do encontro, de qualquer maneira", disse o diretor da política externa da UE, Javier Solana, aos repórteres antes das negociações com o ministro de Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Dependentes do petróleo e gás russos, os países da UE temem que a Rússia esteja usando seus vastos recursos energéticos como arma política e criticam Moscou por interromper o suprimento dos dois combustíveis durante disputas com países como a Ucrânia. O ministro de Relações Exteriores alemão, Frank-Walter Steinmeier, cujo país detém a presidência da União Européia, disse que as negociações com Lavrov seriam focadas sobre como as conversas poderiam ser iniciadas mais rapidamente. No entanto, a ministra de Relações Exteriores da Polônia, Anna Fotyga, mostrou-se pessimista. "Não há progresso", disse, quando questionada sobre se esperava algum avanço. Um embaixador da UE disse que o lado europeu havia feito tudo o que era possível para abrir o caminho para um acordo, quando o comissário de Saúde do bloco, Markos Kyprianou, encontrou-se com o ministro de Agricultura russo, Alexei Gordeyev no fim de semana. "Ouvimos um não de Moscou... O que nos leva a alimentar o sentimento que tínhamos antes - de que a Rússia não quer esta parceria estratégica", afirmou. Ele acrescentou que "é algo fantasioso acreditar que alguém pode pressionar Moscou". Autoridades da UE disseram que, apesar de parecer impossível iniciar as negociações do pacto até a data do encontro, esperavam pelo menos anunciar as intenções quando os líderes se reunissem. Relações em baixa "Estou cautelosamente otimista", disse a comissária de Relações Exteriores da UE, Benita Ferrero-Waldner, quando questionada sobre os esforços para iniciar as negociações. "Temos que continuar trabalhando e tentando preparar a situação, e o último momento seria o encontro." O comissário da UE para o Comércio, Peter Mandelson, sustentou uma posição severa antes das negociações com Lavrov, afirmando na sexta-feira que as relações entre Europa e Rússia estavam em seu ponto mais baixo desde a Guerra Fria. Mandelson instou os dois lados a pensar em termos de longo prazo. O comissário disse que a Europa precisava de garantias que a Rússia não cortaria os suprimentos de energia, mas os europeus deveriam entender a percepção da Rússia de que o bloco europeu avançava em sua esfera de influência. As relações entre ambos estão estremecidas desde o conflito na província de Kosovo, na Sérvia, na qual a UE apoiou o plano da ONU pela independência da região, enquanto a Rússia - país com poder de veto no Conselho de Segurança - defendeu que qualquer plano elaborado deveria contar com o apoio da Sérvia, país contrário à independência de Kosovo. Moscou, por outro lado, tem se irritado com os planos norte-americanos de instalar um sistema antimísseis na Polônia e na República Tcheca, países que eram ligados à ex-União Soviética e que atualmente são membros da UE.