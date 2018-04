UE vê dificuldades na adoção de moeda única no Mercosul A crise e a instabilidade nos países do Mercosul afastam qualquer possibilidade de que o bloco possa desenvolver políticas para a adoção de uma moeda única na região, pelo menos a curto e médio prazo. A afirmação é da União Européia (UE), que em um estudo publicado em Bruxelas sugere que o Mercosul não persiga esse objetivo por enquanto. Segundo os europeus, a volatilidade dos mercados da região é um dos principais problemas que impossibilita convengência macroeconômica, necessária para a criação de uma moeda comum. Além disso, o bloco não conta com um país que possa garantir a estabilidade monetária da região e que daria credibilidade a nova moeda. Outro obstáculo é o fato de que o grau de interdependência entre as economias do Mercosul não é suficiente para que haja uma harmonização de políticas monetárias. A rigidez nas leis trabalhistas para que cidadãos de cada país possam migrar é um exemplo da falta de integração entre as economias, relata o estudo de mais de 70 páginas, elaborado pelos criadores do Euro. Dolarização Bruxelas aponta que o caminho da dolarização também não deve ser tomada pelo Mercosul. Segundo o estudo, o Brasil não tem uma economia altamente dolarizada, como a do Uruguai ou da Argentina, o que dificultaria a adoção da moeda norte-americana. A UE ainda lembra que o comércio do Mercosul com os países europeus é maior que com os Estados Unidos, o que também dificultaria a adoção do dólar como moeda do bloco. Na avaliação de Bruxelas, antes de buscar uma harmonização das políticas monetárias, os governos do Mercosul devem tomar iniciativas para coordenar a relação entre as moedas de cada um dos quatro países. Segundo os europeus, isso ajudaria a estabilizar pelo menos o fluxo comercial entre os países, modificado cada vez que algum dos membros desvaloriza sua moeda. Um avanço em direção a uma moeda comum seria, também, a adotação de iniciativas que de fato integrassem as economias. "Caso contrário, os argumentos econômicos de ter uma moeda comum no Mercosul vão permanecer fracos", afirma a UE. Mesmo que o Mercosul tome todas essas medidas, a UE alerta que caso Buenos Aires não consiga ?des-dolarizar? sua economia, o projeto de uma moeda comum para o bloco será "adiado de forma indefinida".