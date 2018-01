Ufir pode ser substituída por IPCA A Unidade Fiscal de Referência (Ufir), que servia tanto para corrigir os débitos como os créditos de tributos federais, foi extinta em outubro, quando valia R$ 1,0641. Em muitos processos judiciais, no entanto, especialmente nos que discutiam o valor de imóveis desapropriados pelo poder público, os advogados dos antigos proprietários também costumavam solicitar a correção das importâncias devidas pela variação da Ufir. Se não houver outro índice alternativo definido no processo, e se a sentença for dada com a correção apenas pela Ufir, o antigo proprietário corre o risco de ter prejuízo. Isso porque o valor da última Ufir, de R$ 1,0641, deixa de fora toda a inflação que ocorreu desde janeiro do ano passado. O tributarista, Ricardo Ciconelo, do Escritório Manhães Moreira Advogados Associados, acredita que o antigo proprietário deve solicitar que a correção seja feita pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), porque esse era o índice que corrigia a Ufir. Desde janeiro de 2000 o IPCA já acumula variação de 5,97%.