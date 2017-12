UFRJ prevê crescimento de 4,5% da economia este ano Os resultados econômicos do País no ano passado foram ambíguos, mas a economia brasileira tem condição de crescer 4,5% este ano, conforme a análise do Instituto de Economia (IE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Apesar da análise crítica sobre 2003, a previsão de crescimento do IE supera em um ponto a média projetada pelo mercado, em torno de 3,5%, conforme as mais recentes sondagens. O instituto reconhece que há riscos quanto à recuperação econômica do País, mas conclui que o mais provável é que ?a retomada do crescimento iniciada no segundo semestre deste ano tende a ser vigorosa e reafirmada em 2004?. O conselho editorial do boletim do IE é formado pelos economistas Antônio Barros de Castro, Caio da Silveira, Antônio Licha e Francisco Eduardo Pires de Souza. O destaque no ano passado fica por conta do ?sucesso na conquista da credibilidade?, com a queda do Risco-Brasil, estabilização do câmbio e recuo dos juros futuros, segundo o boletim. Além disso, a análise cita o controle da inflação, dívida pública e redução da vulnerabilidade externa. Os problemas apontados foram recessão no primeiro semestre, o avanço do desemprego, retrocesso da renda e estagnação do PIB ? variação estimada de 0,1% pelo IE. ?Não obstante as restrições que vêm sendo apontadas ao crescimento, há boas chances de a economia crescer de forma expressiva em 2004?, avalia o Professor Caio da Silveira, responsável pela análise de conjuntura. O economista destaca que o quadro macroeconômico é o ?mais favorável em muitos anos? e o cenário externo deverá ser marcado por crescimento das principais economias globais. As projeções do IE são de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 2,7% no último trimestre do ano passado sobre os três meses anteriores e de 4% no último trimestre do ano que vem sobre o mesmo período em 2003. A última pesquisa do Banco Central (BC) com instituições financeiras mostra que a projeção média do mercado é de crescimento de 3,55% em 2004. O economista pondera, contudo, que ainda ?resta saber se o crescimento será acompanhado por um aumento substancial do investimento, para que a expansão da economia não venha a ser inibida por restrições de oferta, e se os fundamentos da economia continuarão evoluindo positivamente, para reforçar a blindagem da economia contra crises cambiais?. ?São estes fatores que determinarão se o crescimento provavelmente expressivo em 2004 poderá ser mantido nos anos seguints?, completa a análise de Silveira.