'Última coisa que o Brasil precisa é ter problemas por questões na área política', diz Meirelles

O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, afirmou que o Brasil voltou a crescer e vai continuar crescendo ao longo do ano. O dirigente ressaltou que tem notado preocupações dos agentes sobre os rumos da política econômica em meio à recente crise política, mas disse acreditar que existe consenso no País hoje de que esta política econômica de controle do gasto público e da inflação do governo de Michel Temer vai continuar.

Durante uma palestra a representantes da indústria de construção, o ministro tentou passar a ideia e a sensação de que a agenda de reformas e econômica está correndo normalmente. Em seu discurso, Meirelles disse que "a última coisa que o Brasil precisa agora é ter problemas por questões na área política". "Minha hipótese de trabalho é que estamos engajados nas reformas e vamos continuar", disse.

O ministro reforçou que o governo está tomando as medidas necessárias para garantir a estabilidade da economia. "O Brasil está construindo um caminho para um novo ciclo de crescimento", afirmou ele, ressaltando que a última coisa que o País precisa agora é a economia ter problemas por causa de questões políticas. "Vejo um compromisso do Congresso. Eu aposto no futuro do Brasil e estou trabalhando dia e noite nesta direção."

Meirelles ressaltou que o crescimento voltou no primeiro trimestre e a inflação está caindo, incluindo a de serviços. Essa queda da inflação deve aumentar o poder de compra dos brasileiros, disse ele, ressaltando que famílias e empresas se focaram nos últimos meses em reduzir seus passivos. "A retomada do crescimento é lenta porque as pessoas estão pagando dívidas." O poder de compra, de acordo com o ministro, subiu 3% depois de muito tempo de queda

Meirelles afirmou ainda que o governo trabalha para que o crescimento potencial do Brasil, aquele que não gera inflação, seja maior no futuro. Para isso, é essencial aprovar as reformas. O ministro voltou a afirmar que a previdência do Brasil é ponto fora da curva mundial e o País tem elevado gasto com aposentados, de 13% do Produto Interno Bruto (PIB). Além disso, a tendência destes gastos é crescente.

Ainda em sua apresentação, o ministro falou dos benefícios da nova taxa de juros de longo prazo, TLP, que dará maior poder para a política monetária.

O ministro reforçou em sua apresentação que a intenção do governo é atrair o setor privado para a economia, o chamado "crowding in", ao contrário do que ocorria no governo anterior, quando a presença do Estado na economia aumentou, expulsando o setor privado, o chamado "crowding out".