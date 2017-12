Última lista de restituição do IR sai amanhã A Receita Federal informou que a consulta à lista do sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) 2000 poderá ser feita a partir do meio-dia de amanhã. A lista estará disponível no site da Receita na Internet (veja o link abaixo) e pelo telefone 0300-78-0300. Foram processadas no sétimo lote 231.511 declarações com imposto a restituir, no valor de R$ 294,057 milhões. Também fazem parte desse lote 63.272 declarações com imposto a pagar, no montante de R$ 81,679 milhões, e outras 705.217 declarações que tiveram saldo zero de imposto. O dinheiro a restituir estará disponível para saque no próximo dia 15 de dezembro e terá correção de 10,33%, correspondente à variação da taxa Selic de maio a novembro e de mais de 1% de dezembro.