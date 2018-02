Últimas fazendas com suspeitas de Aftosa foram liberadas no PR O secretário da Agricultura do Paraná, Newton Pohl Ribas, disse nesta terça-feira que as fazendas São Paulo e Alto Alegre, em Loanda (PR), foram liberadas para repovoamento pelo Ministério da Agricultura. Em nota, Ribas observou que a decisão foi tomada após a divulgação dos resultados negativos de sorologia feita em material coletado de animais sentinelas nas duas propriedades. "Eram as últimas duas fazendas que faltavam para ser liberadas", afirmou o secretário. Os exames confirmaram "que nas duas propriedades, como nas outras cinco, não houve circulação de vírus da febre aftosa", disse Ribas, numa referência às outras fazendas investigadas.