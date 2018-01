Último dia para pagamento do INSS Termina hoje o prazo para que empresários, empregados domésticos, autônomos e contribuintes facultativo (donas de casa, estudantes e desempregados inscritos no INSS) façam o recolhimento referente a dezembro à Previdência Social. Os domésticos pagam com base nas mesmas alíquotas e faixas de renda dos assalariados. A alíquota do patrão é fixa em 12%. Os autônomos e contribuintes facultativos inscritos até 28/11/99 devem ficar atentos às novas classes de contribuição. Foram extintas as classes 3 e 4. O segurado nessa condição pode contribuir com salário-base entre a classe 1 (R$ 151,00) e 5 (R$ 664,13). Os tempos de permanência nesse intervalo de classe passou a ser de 12 meses. Assim, quem tiver salário-base de R$ 151,00 até R$ 664,13 e já cumpriu esse período pode, se quiser, pular para a classe 6. O contribuinte que se filiou a partir de 29/11/99 já tem a liberdade de recolher sobre qualquer valor, desde que o salário de contribuição esteja entre R$ 151,00 e R$ 1.328,25. Quanto maior o salário de contribuição, maior o benefício a receber no futuro, que é calculado sobre a média das contribuições, desde julho de 1994 até o mês anterior ao da aposentadoria.