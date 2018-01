Último envolvido em caso Enron é condenado nos EUA Richard Causey, ex-funcionário administrativo da Enron, foi condenado nesta quarta-feira a 5 anos e seis meses de prisão por sua participação no escândalo financeiro da companhia, um dos maiores na história dos Estados Unidos. Causey foi condenado por um júri de Houston (Texas) após chegar a um acordo extrajudicial com os promotores em troca da redução de sua pena, que poderia ter chegado a dez anos de prisão, mais uma multa de US$ 1 milhão. O ex-funcionário também aceitou entregar ao Governo US$ 1,25 milhão e retirar um processo de indenização de US$ 250 mil. Ao contrário dos outros executivos da empresa, Causey não se beneficiou pessoalmente das manobras ilegais feitas com as contas da companhia. O funcionário administrativo, de 46 anos, se declarou culpado em dezembro passado, duas semanas antes de ser submetido a um processo judicial por conspiração e fraude junto com Kenneth Lay, fundador da empresa, e o ex-diretor-executivo Jeffrey Skilling. Skilling e Lay foram declarados culpados em maio de conspiração e fraude. O veredicto contra Lay foi anulado depois que ele morreu de um ataque do coração. Skilling foi condenado em outubro a mais de 24 anos de prisão. A Enron, que foi uma das sete maiores empresas dos Estados Unidos, declarou quebra em dezembro de 2001, depois que as manobras contábeis de seus executivos não conseguiram mais ocultar seus prejuízos.