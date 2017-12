Últimos pacotes para o réveillon Para quem deseja viajar no réveillon, as operadoras de viagem oferecem os últimos lugares e promoções. As agências de turismo estão trabalhando em esquema de plantão até às 21 horas para atender os consumidores que deixaram para escolher na última hora. As operadoras solicitam aos consumidores que escolham o seu pacote até no máximo quinta-feira para facilitar a programação da viagem. Confira as últimas opções das principais operadoras e agências de viagens. Soletur - Tel: (11) 3170-0919 Pacotes nacionais - Porto Seguro - inclui parte aérea, 7 noites de hotel com café da manhã, traslados de chegada e saída, tour histórico e luau na praia, com saídas em 30/12 ou 31/12. O pacote custa de R$ 775,00 por pessoa em apartamento duplo; - Maceió - inclui parte aérea, 7 noites de hotel com café da manhã, traslados de chegada e saída e passeio ao litoral sul, com saídas em 29/12 e 31/12. O pacote custa R$ 1.125,00 por pessoa em apartamento duplo; - Recife - inclui parte aérea, 7 noites de hotel com café da manhã, traslados de chegada e city-tour em Olinda, com saídas em 29/12 e 31/12. O pacote sai por R$ 1.150,00 por pessoa em apartamento duplo; - Florianópolis - Hotel Resort Costão do Santinho - inclui parte aérea , 7 noites de hotel com meia-pensão e traslados de chegada, com saída prevista para 31/12. O pacote custa R$ 1.150,00 por pessoa em apartamento duplo; - Porto de Galinhas - Hotel Resort Summerville Beach - inclui parte aérea, 7 noites de hotel com meia-pensão, traslados de chegada e saída, com saídas em 30/12 e 31/12. O pacote sai por R$ 3.050,00 por pessoa em apartamento duplo. Pacotes internacionais - Nova York - inclui parte aérea, traslados, 7 noites de hotel e saídas previstas para 29/12 e 30/12. O pacote está custando US$ 1.640,00 por pessoa em apartamento triplo; - Flórida - inclui parte aérea, traslados, seguro viagem, visita aos parques Magic Kingdon, Epcot Center, MGM, Animal Kingdon e Island of Adventure, jantar no Hard Rock Caffee e downtown Disney e Disney Quest. Saídas em 29/12 e 30/12. O pacote custa US$ 2.365,00 por pessoa em apartamento triplo; - Roma - inclui parte aérea, 7 noites de hotel com café da manhã, traslados e seguro viagem. Saída em 28/12. O pacote custa US$ 1.800,00 por pessoa em apartamento triplo; - Aruba - inclui parte aérea em vôo fretado, traslados, 7 noites de hotel com café da manhã e seguro viagem, com saída prevista para 30/12. O preço do pacote sai por US$ 2.100,00 por pessoa em apartamento triplo; - St. Maarten - inclui parte aérea em vôo fretado, traslados, 7 noites de hotel, carro compacto e seguro viagem, com saída em 30/12. O pacote custa US$ 1.870,00 por pessoa; - Punta Cana - incluindo parte aérea em vôo fretado, traslados, 7 noites de hotel com sistema "all inclusive" (alimentação, bebidas e transportes incluídos no preço) e seguro viagem, com saída em 30/12. O pacote custa US$ 2.271,00 por pessoa; A Soletur parcela o pagamento dos pacotes em até 4 vezes sem juros ou financia em até 10 parcelas iguais. As viagens internacionais podem ser parceladas em dólar no cartão de crédito internacional ou em reais ao câmbio do dólar do dia. Agaxtur - Tel: (11) 3067-0900 A operadora só possui três pacotes internacionais disponíveis para o réveillon. Confira: - Bariloche - inclui parte aérea e terrestre, 8 dias e passeios, com saídas previstas para 29/12 e 30/12. O pacote custa US$ 790,00 ou em 4 vezes de US$ 392,00, preço por pessoa em apartamento duplo; - Santiago - inclui parte aérea e terrestre, 4 dias, categoria luxo e saídas em 29/12 e 30/12. O pacote individual em apartamento duplo sai por US$ 710,00 financiados em 4 vezes de US$ 352,00; - Buenos Aires - inclui parte aérea e terrestre, 4 dias, passeios. Saídas em 29/12 e 30/12. O pacote sai por US$ 425,00 ou em 4 vezes de US$ 210,00 por pessoa em apartamento duplo. Stella Barros - Tel: (11) 7297- 9930 O único pacote disponível neste réveillon é para a Disney World. Confira: - Disney - inclui parte aérea, traslados, seguro e kit viagem, 9 noites com café da manhã, ingressos para os parques e um guia durante toda viagem. Saída em 27/12. O pacote individual em quarto para duas pessoas custa US$ 2.850,00 ou US$ 1.965,00 por pessoa em apartamentos de quatro pessoas. Transatlântica - Tel: (11) 258-2211 A operadora possui apenas um pacote internacional para Punta Del Leste. Confira: - Punta Del Leste - inclui parte aérea, traslados, 7 noites com café da manhã e city-tour. Saída em 27/12. O pacote custa US$ 1.544,00 por pessoa em apartamento de quatro lugares ou em 10 vezes de US$ 180,00. Flot - Tel: (11) 255-6044 Para quem deseja viajar para Florianópolis e Porto Seguro, a Flot oferece os últimos lugares: - Florianópolis - inclui parte aérea, traslados, seguro viagem e 8 dias com café da manhã na praia de Canavieiras. Saída em 30/12. O pacote está custando R$ 1.439,00 e pode ser pago em até 4 vezes sem juros por pessoa em apartamento duplo; - Porto Seguro - inclui parte aérea, traslados, seguro viagem e 8 dias com café da manhã, com saída em 31/12. O pacote sai por R$ 1.269,00 ou em 4 vezes sem juros por pessoa em apartamento duplo. Dimensão Turismo - Tel: (11) 218-0033 A operadora oferece as últimas vagas para pacotes internacionais e nacionais: Pacotes internacionais - St. Maarten - inclui parte aérea e terrestre, 8 dias com café da manhã, traslados, city-tour e carro compacto. Saída em 30/12. O preço do pacote é R$ 1.857,00 por pessoa em apartamento duplo. Se for o pacote for para casal, a segunda pessoa paga R$ 1.357,00. A operadora ainda parcela o pagamento em seis vezes de R$ 1.071,00. - Punta Cana - inclui parte aérea e terrestre, 8 dias com sistema all inclusive (com alimentação, bebidas e transportes incluídos no preço). Saída em 30/12. O pacote sai por US$ 2.142,00 ou em até seis vezes sem juros por pessoa; - Aruba - inclui parte aérea e terrestre e traslados e 8 dias com café da manhã. Saída em 30/12. O pacote custa US$ 2.196,00 por pessoa. Pacotes nacionais - Maceió - inclui parte aérea e terrestre, 8 dias no Hotel Ritz com meia-pensão e passeios locais. Saída em 31/12. O pacote custa R$ 1.480,00 e pode ser financiado em 4 vezes sem juros por pessoa; - Natal - inclui parte aérea e terrestre, 7 dias com café da manhã na praia de Porto-Mirim. Saída noturna em 30/12. O pacote individual sai por R$ 1.535,00 por pessoa e pode ser pago em 4 vezes sem juros; - Porto Seguro - inclui parte aérea e terrestre, 8 dias com café da manhã em hotel 3 estrelas e saída no dia 30/12, ficando em R$ 995,00 em 4 vezes sem juros.