Últimos pagamentos de restituições do IR virão em 3 lotes A Receita Federal informou hoje que, além do sétimo lote de restituições, cuja consulta será liberada hoje, haverá mais dois lotes extras. O fato é que todas as declarações do Imposto de Renda das Pessoas Físicas (IRPF) 2003, ano-base 2002, já foram processadas, mas nem todos os contribuintes com direito a restituição receberão o pagamento neste último lote do ano, marcado para o dia 15 de dezembro, próxima segunda-feira. Segundo informações do site da Receita, nesse sétimo lote foram processadas 4.701.151 declarações. Do total, foram gerados eletronicamente 53.664 extratos para contribuintes com imposto a pagar, correspondendo a R$ 17,339 milhões; 606.699 extratos para contribuintes com imposto a restituir, correspondendo a R$ 499,996 milhões; e 4.040.788 extratos para contribuintes sem saldo de imposto a pagar ou a restituir. Com a liberação do sétimo lote, chega-se ao total de 4,8 milhões de restituições já pagas, o que corresponde a R$ 4,54 bilhões. Restarão ainda 1,2 milhão de restituições do IRPF 2003, que serão pagas em lotes extras, de acordo com a disponibilidade de recursos programados pela Secretaria do Tesouro Nacional. Já está previsto um lote extra, com 600 mil restituições, para o dia 30 de dezembro. Nos próximos dias será definida a data de liberação de mais um lote extra, também com 600 mil restituições. Ficaram retidas em malha 530 mil restituições. Correção As restituições do sétimo lote, cuja consulta será liberada hoje, às 15 horas, encontram-se acrescidas de 13,34%, correspondentes à variação da taxa do Selic, a taxa básica de juros da economia, nos meses de maio a novembro e de mais 1% referente ao mês de dezembro. Esse valor não mais sofrerá qualquer acréscimo, independentemente da data em que o contribuinte receba a sua restituição. As informações sobre o sétimo lote estarão disponíveis no site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) e no Receitafone (0300780300). Pagamento O contribuinte com direito à restituição que não solicitou crédito em conta poderá fazê-lo a partir do dia 15 de dezembro de 2003. Esses valores estarão disponíveis no Banco do Brasil, onde o contribuinte poderá contatar pessoalmente qualquer agência do BB ou ligar para o ?BB responde 0800-785678? (ligação gratuita) para agendar o crédito em conta-corrente ou de poupança em seu nome, em qualquer banco. A consulta ao extrato de processamento da declaração poderá ser feita na Internet, no endereço: http://www.receita.fazenda.gov.br. O contribuinte que fez a opção de crédito em conta na Caixa Econômica Federal deverá procurar essa instituição financeira, caso não ocorra o respectivo crédito da restituição na conta informada. A restituição ficará disponível no banco durante um ano. Se o contribuinte não fizer o resgate neste prazo, deverá requerê-la mediante o Formulário Eletrônico - Pedido de Pagamento de Restituição, disponível no site da Receita. Se o contribuinte não concordar com o valor da restituição, poderá receber a importância disponível no banco e reclamar a diferença junto à unidade local da Receita Federal de sua jurisdição.