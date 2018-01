Ultragaz compra Shell Gás por R$ 170 milhões O Grupo Ultra, controlador da Ultragaz, anunciou nesta sexta-feira a compra da unidade de gás da Shell do Brasil por R$ 170 milhões e retomou a liderança do mercado nacional de gás de cozinha (o GLP - Gás Liquefeito de Petróleo), depois de 24 anos. A aquisição também elevou a participação da Ultragaz no mercado internacional de distribuição de GLP, que passa a ocupar a quarta posição entre as maiores companhias independentes do mundo. Segundo o presidente da holding, Paulo Cunha, a intenção é continuar procurando oportunidades tanto no mercado nacional como estrangeiro. As negociações para a compra da Shell Gás começaram em fevereiro, depois de o grupo anglo-holandês procurar a direção da Ultrapar para oferecer a participação no mercado de gás. Há sete anos, lembra Cunha, a proposta era bem diferente: a Shell Gás queria comprar a Ultragaz. O Grupo Ultra recebe as unidades da Shell sem dívida, uma vez que o preço inclui o débito. Em comunicado, a Shell afirmou que a venda da unidade de gás faz parte de uma ?política global do grupo de rever seus negócios, buscando obter o portfólio adequado possível a sua estratégia de negócio para cada mercado onde atua?. No ano passado, o segmento de gás da empresa faturou R$ 375 milhões e comercializou cerca de 280 mil toneladas/ano de GLP. A rede de distribuição da empresa é formada por cerca de 250 franqueados em todo País, que atende 4,5% do mercado nacional. Com a incorporação dessas unidades, a participação da Ultragaz no mercado brasileiro de botijão de gás de cozinha sobe de 15,5% para 20%; e de 20% para 24,5%, incluindo as outras modalidade de GLP, como o fornecimento a granel. A empresa comercializará por ano 1,6 milhão de toneladas do insumo. O lucro líquido da Ultrapar no primeiro semestre deste ano cresceu 67%, para R$ 112 milhões. A receita líquida, de R$ 1,87 bilhão, aumentou 49%.