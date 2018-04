Ultrapar assume controle das empresas do grupo Ipiranga A Ultrapar assumiu nesta quarta-feira, 18, o controle da Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga (DPPI), da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI) e da Refinaria de Petróleo Ipiranga (RPI), com a conclusão da primeira etapa da operação de compra do grupo juntamente à Braskem e Petrobras. O pagamento de R$ 2,1 bilhões foi realizado na manhã desta quarta e resultou na transferência das ações detidas pelos controladores para o Ultra. Conforme a companhia, as três empresas da Ipiranga realizaram assembléias de acionistas e nomearam novos membros para os conselhos de administração. A Ultrapar informou ainda, em comunicado à imprensa, que protocolará em breve o registro da oferta pública (de tag along) para aquisição das ações ordinárias detidas por outros acionistas da DPPI, CBPI e RPI. "Com a conclusão da primeira etapa, a Ultrapar assume o controle sobre a marca Ipiranga e a gestão da rede de distribuição de combustíveis líquidos nas regiões Sul e Sudeste do Brasil. Assume também a administração da Refinaria Ipiranga em conjunto com Petrobras e Braskem", diz o comunicado. A empresa explica ainda que respeitará integralmente as decisões do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) sobre a aquisição. "Os negócios seguirão seu curso natural, uma vez que a medida cautelar divulgada pelo órgão regulador não impõe restrições ao gerenciamento da marca e dos ativos adquiridos pela Ultrapar", afirma. O Cade determinou na terça-feira, 17, por meio de medida cautelar, a reversibilidade da operação de compra da Ipiranga e impôs uma série de restrições à atuação da Braskem e da Petrobras em relação aos ativos adquiridos até que se julgue o mérito da aquisição e seu impacto sobre a concorrência. No comunicado, a Ultrapar reafirma ainda "seu compromisso com a valorização da marca Ipiranga e com o crescimento da sua rede de distribuição de combustíveis".