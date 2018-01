Ultrapar emitirá 52,8 mi de ações para pagar Ipiranga A Ultrapar fará uma emissão de 52,8 milhões de ações para pagar sua fatia na aquisição do Grupo Ipiranga, segundo informou nesta segunda-feira, 19, o presidente do Grupo Ultra, Pedro Wongtschowski, em entrevista coletiva. De acordo com fato relevante entregue à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o preço ajustado com os controladores da Ipiranga é de R$ 2 bilhões. Esta primeira etapa deve ser concluída em 30 dias. Posteriormente, a Ultra fará uma oferta pública de compra de ações ordinárias dos minoritários da Ipiranga por alienação de controle (tag along). Concluída esta fase, a Braskem e Petrobras farão uma proposta de fechamento de capital da Copesul, que é a central de matérias-primas petroquímicas do Pólo de Triunfo. Após isso, o Grupo Ultra irá incorporar as companhias da Ipiranga, operação que prevê uma troca de ações preferenciais. A última etapa do negócio, que deverá ser concluído até o final do ano, é a venda e entrega dos ativos petroquímicos da Ipiranga para Braskem e Petrobras. Faturamento Segundo Wongtschowski, a aquisição representa um faturamento adicional de R$ 15 bilhões/ano para a companhia e um aumento de 75% no tamanho do grupo em termos de Ebitda (quanto a empresa gera de recursos apenas em sua atividade, sem considerar os efeitos financeiros e de impostos). No ano passado, o Ebtida da Ultrapar alcançou R$ 5 bilhões. "Trata-se de um momento muito importante para o Grupo Ultra. Com o negócio assumimos ativos importantes dentre os quais a marca Ipiranga, que é uma das 10 mais valiosas do País", comentou o executivo. Ele destacou ainda que, a partir do negócio, o Grupo Ultra entra no mercado de distribuição de combustíveis e já na vice-liderança do segmento, com 15% de participação. A Ultrapar assumirá a rede de distribuição da Ipiranga nas regiões Sul e Sudeste do País que representam 75% da operação. Os outros 25%, referentes as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, ficarão com a Petrobras por meio da BR Distribuidora, que é a maior do segmento no País. "Pretendemos acelerar o processo de crescimento da área de distribuição", ressaltou Wongtschowski, sem detalhar os planos da Ultrapar para o segmento. O presidente do Ultra lembrou ainda que a Petrobras também poderá utilizar a marca Ipiranga pelos próximos cinco anos. Conheça a Ultra Grupo Ultra » Empresas: Ultragaz, Oxiteno e Ultracargo » 6,5 mil funcionários no Brasil e México » Lucro líquido de R$ 1,3 bilhão Matéria alterada às 13h17 para acréscimo de informações