Um ano após calote, Argentina sobrevive sem apoio do FMI Um ano depois do caos financeiro, econômico, social e político, a Argentina não sofreu a explosão que previam analistas políticos, econômicos e o Fundo Monetário Internacional (FMI). Pelo contrário, o país vive o chamado "veranito" (verãozinho) econômico e financeiro após uma moratória festejada pelo Congresso e pelo então presidente Adolfo Rodríguez Saá, uma desvalorização desordenada e um "corralito" que revoltou a classe média. A "bomba", como classificou o presidente Eduardo Duhalde ao assumir o governo depois de cinco antessores em apenas duas semanas, não explodiu. Embora tenha enfrentado inicialmente uma forte recessão, a Argentina não chegou à hiperinflação, nem houve uma guerra, muito menos um golpe militar, como se chegou a prever naquela época. "Corralito", moratória, desvalorização, pesificação, crises social e política, com tudo isso, a Argentina continua de pé à espera de um acordo com o FMI que insiste em não admitir que o país está saindo da crise, como afirma o ministro de Economia, Roberto Lavagna. A diretoria do FMI se reunirá hoje, informalmente, para discutir o caso argentino e o governo mantém acessa a chama da esperança de que, depois de quase um ano, o FMI dirá sim à Argentina. O país conseguiu apoio do G-7 e do presidente do BID, Enrique Iglesias, para pressionar o FMI a fechar um acordo transitório que evite um novo default, desta vez com o próprio FMI e o BID, no próximo dia 17 de janeiro, quando vencerão novas parcelas da dívida. Fonte da equipe econômica disse que "em termos técnicos houve algum avanço" durante a missão do organismo que esteve no país até ontem. Agora, faltariam somente alguns "pontos políticos que dependem da vontade do FMI e seus acionistas", disse a fonte. Ontem, o presidente Eduardo Duhalde afirmou que o acordo seria assinado antes do final do ano. O governo hoje passará o dia com um olho nas manifestações populares e o outro em Washington para ver se haverá algum sinal de que o acordo sairá mesmo.