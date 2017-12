Um 'bank truck' brasileiro no Japão

A média mensal passou de 4,5 mil, em 2014, para mais de 5 mil no primeiro semestre deste ano. Atualmente, o BB Japão possui cerca de 110 mil clientes, sendo que os brasileiros são 78% do total.

"O objetivo é levar o banco às comunidades que não têm acesso às agências físicas do BB no Japão para facilitar a vida do cliente", afirma Márcio Moral, diretor de corporate bank, área responsável por toda a rede do BB no exterior. "O BB Móvel consegue acompanhar a migração dos brasileiros de uma região para a outra de acordo com a disponibilidade de vagas de empregos", completa.

No Japão, o Banco do Brasil tem três agências físicas de varejo, nas cidades de Tóquio, Hamamatsu e Nagóia, instaladas nas proximidades dos consulados do Brasil. Nos outros locais, o atendimento é feito pelos veículos. O modelo é mais econômico para o banco. A instalação da mini agência bancária tem custo baixo, basicamente material de escritório e uma bateria, usada para que tudo funcione enquanto o carro estiver parado - a legislação japonesa proíbe que veículos estacionados continuem ligados.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A "agência delivery" do BB não permite operações com dinheiro em espécie. Para essas transações, os clientes precisam ir a um dos 57 mil terminais de autoatendimento espalhados no país, compartilhados com outros bancos.

Em cada missão do BB Móvel são destacados dois profissionais do BB no Japão, um dos quais é encarregado de dirigir o veículo. Os funcionários são brasileiros, latinos, japoneses e chineses. Isso permite ao banco oferecer atendimento em quatro idiomas (português, japonês, inglês e espanhol). O modelo de conta é de múltiplas moedas, o que permite realizar aplicações em iene, dólar e euro dentro da mesma conta.

Com o fechamento das operações de varejo do Itaú no Japão, o BB passou a ser o único banco brasileiro naquele país. Outras três subagências são focadas no atendimento ao segmento varejo, especialmente a comunidades de brasileiros residentes no Japão. A primeira agência do BB em Tóquio foi aberta em 1972 com o objetivo - mantido até hoje - de oferecer serviços aos clientes brasileiros e facilitar o comércio exterior entre os dois países.