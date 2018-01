Um dia após ataques, bolsas sobem em toda a Europa Um dia após os atentados terroristas em Londres, as principais bolsas de valores da Europa se recuperaram das perdas da quinta-feira. A expectativa dos analistas é de calmaria na próxima semana, com o mercado atento aos preços do petróleo. Na capital britânica, a alta foi de 1,43%, com as ações das companhias aéreas e das seguradores em alta. A bolsa de Paris subiu 1,89%. O destaque ficou com o setor financeiro e o de turismo, que registraram ganhos expressivos. Em Frankfurt, o pregão terminou em alta de 1,5%, com poucos negócios. "O sentimento positivo continua intacto apesar dos ataques de ontem", disse um trader. Em Milão, a bolsa avançou 1,80%. Já em Madri, a bolsa terminou os negócios em alta de 1,54%. Na bolsa de Lisboa, a alta foi menor: 0,30%.