Um hambúrguer a mais

Clientes filmados com câmeras escondidas são os protagonistas da campanha da rede de fast-food McDonald’s para divulgar o seu novo sanduíche, o Grand Big Tasty. O filme criado pela DM9DDB mostra expressões de surpresa dos consumidores quando receberam seu sanduíche. Quem pediu um Big Tasty, recebeu a nova versão do produto, com ingredientes adicionais e um hambúrguer extra.

A campanha será veiculada na internet e complementa o vídeo que já está no ar para o produto. O filme usa como trilha sonora o clássico dos anos 90 U Can’t Touch This, mesma música usada na peça para a televisão.

Essa é a primeira vez que o McDonald’s mostra reações espontâneas dos seus clientes em uma campanha. As cenas foram gravadas no último dia 4 no restaurante da Avenida dos Bandeirantes, em São Paulo. “As reações das pessoas ao verem o seu pedido diferente e ainda maior foram muito divertidas. O resultado é um filme leve e informal, que conversa com o perfil do público nas redes sociais. Esse estilo de vídeo já tem mostrado ótimos resultados”, diz Igor Puga, vice-presidente de Integração e Inovação da DM9DDB. / M.G.