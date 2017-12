Um Natal das ?lembrancinhas? em São Paulo O Natal deste ano não foi espetacular, mas ajudou a sustentar a idéia de que os consumidores estão de fato voltando às lojas. A conclusão é da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), com base no número de consultas feitas aos serviços da entidade até o dia 25 de dezembro. No período, as consultas ao Serviço Central de Proteção ao Crédito (SCPC), indicador da variação das vendas a prazo, cresceram 6,1%. No caso do UseCheque, que ajuda a medir o movimento das vendas à vista, a alta foi de 6,3%. De acordo com o economista da entidade, Emílio Alfieri, boa parte dos consumidores acabou dando preferência às lembrancinhas. Ainda assim, o Natal de 2003 foi diferente do de anos como 2001 e 2002, quando o clima de cautela acabou prejudicando a performance do varejo. "O consumidor se sentiu mais confiante neste final de ano. A estabilidade e a ausência de grandes surpresas permitiram uma melhoria das vendas". Os números da ACSP refletem apenas o movimento do varejo, mas, de acordo com o economista, tudo indica que ta mbém houve algum crescimento do faturamento. "Estamos saindo de cerca de dois anos de estagnação, um período em que a demanda ficou reprimida. No entanto, o varejo conseguiu melhorar constantemente nos últimos três meses e a impressão que temos é de que está se formando uma tendência de crescimento ". A ACSP não fechou os números referentes à inadimplência mas, de acordo com Alfieri, a expectativa é de que ela seja mantida sob controle, repetindo a tendência observada nos últimos meses. Alfieri também manteve a previsão de que a melhoria das vendas no final do ano será insuficiente para compensar a estagnação do restante do ano. Segundo ele, o SCPC e o UseCheque devem fechar 2003 com uma queda entre 1% e 1,5% no número de consultas.