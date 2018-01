Um 'novo dia' na imprensa britânica

Daily Mirror

Um dos maiores grupos editoriais de Reino Unido, o Trinity Mirror, dono do tabloide, anunciou nesta segunda-feira que vai lançar um jornal nacional, que chega às bancas no dia 29.

A publicação, batizada de The New Day, terá 40 páginas e, segundo o grupo editorial, será o primeiro jornal de tiragem nacional a ser lançado nos últimos 30 anos no país.

“A cada ano, meio milhão de leitores decidem não comprar um jornal, e nós achamos que isso não vai acontecer se tivermos o produto adequado”, afirmou, à rede BBC, o diretor geral da Trinity Mirror Simon Fox.

“A revitalização da imprensa escrita é uma parte essencial de nossa estratégia, em paralelo com a transformação digital. Não é preciso fazer uma escolha entre os dois – jornais podem viver na era digital se forem projetados para oferecer algo diferente”, complementou o executivo.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com comunicado enviado à imprensa, a nova publicação será “otimista e politicamente neutra” e cobrirá “grandes histórias de maneira equilibrada, sem dizer ao leitor o que pensar”. Segundo o grupo editorial, The New Day será um jornal independente, e não uma versão “irmã” do popular Daily Mirror.

Na avaliação de Alison Phillips, editora da publicação, The New Day “foi criado após pesquisas para se conhecer o consumidor e é o primeiro jornal projetado para o ritmo da vida moderna.”

A publicação, que tem como alvo leitores de 35 a 55 anos, circulará de segunda a quinta e será vendida por £ 0,50. / Agências internacionais