Um terço do frango congelado tem mais água que o permitido Cerca de 32% dos lotes de frango congelado têm porcentuais de água acima do permitido pelo governo, informou hoje o secretário-executivo do ministério da Agricultura, José Amaury Dimarzio. O limite de adição de água no frango congelado inteiro é de 6%, mas o governo aceita o máximo de 8%. Os testes da Secretaria de Defesa Agropecuária detectaram lotes com até 23% de água no frango. ?Não há risco para a saúde, mas o consumidor está pagando pela água?, disse Dimarzio. Embora o levantamento não tenha sido finalizado, Dimarzio acredita que são as pequenas e médias empresas que cometem as fraudes. ?A fraude atinge em cheio a classe trabalhadora, pois o frango com maior porcentual de água é vendido a preço mais baixo?, afirmou o secretário-executivo. Apesar do índice significativo, os porcentuais de água no frango têm diminuído, mostram números do ministério. Em 2000, 60% das amostras continham níveis de água acima do permitido. No ano seguinte, esse número caiu para 50%. ?Em 2002, foram 16%?, disse o diretor do departamento de inspeção de produtos de origem animal do ministério, Rui Vargas.