Um terço dos operários argentinos perdeu o emprego desde 98 Desde o início da recessão argentina, em meados de 1998, quase um terço dos operários do setor industrial perdeu seu emprego. Desta forma, esta recessão, a mais longa da história do país, causou a destruição de mais de 250.000 postos de trabalho só na área industrial. Ao longo destes quatro anos e meio de recessão, milhares de fábricas encolheram seu plantel de operários, enquanto que outras tiveram que fechar suas portas. Em alguns municípios da Grande Buenos Aires, como La Matanza, tornou-se comum a sombria paisagem de dezenas de quarteirões com empresas fechadas e abandonadas. A Grande Buenos Aires, até o início dos anos 70, foi o maior cinturão industrial da América Latina. O anúncio do encolhimento sem precedentes dos postos de trabalho no setor industrial argentino foi feito pelo Instituto de Estatísticas e Censos (Indec), segundo o qual os dois terços de operários que ficaram empregados sofreram uma drástica queda de poder aquisitivo, que encolheu 27%. Em alguns setores, como o das fábricas de televisores e rádios, a queda do poder aquistivo foi de 37%. Desde 1998, todos os setores industriais argentinos reduziram o número de postos de trabalho. Os setores industriais que mais perderam vagas foram os das montadoras, que encolheram 40,7% e da indústria têxtil, com 34,7% a menos. Com a desvalorização da moeda nacional, o peso, no início do ano, o governo calculava que a medida teria dois efeitos benéficos. Por um lado, tornaria as exportações mais competitivas. Por outro, as compras no exterior ficariam muito mais caras, o que estimularia a substituição local de importações. No entanto, os setores beneficiados pela substituição, como o têxtil, a fabricação de móveis e colchões continuaram eliminando postos de trabalho. O setor têxtil despediu 15% de seus operários, enquanto que os setores de móveis e colchões, 17,7%. Uma pesquisa feita pela Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires (UBA) indicou que 75% dos desempregados estão psicologicamente afetados por sua situação. Do total de desempregados pesquisados, 30% estão tendo problemas conjugais, enquanto que 45% passam por complicações em suas relações sexuais. A situação de estar sem emprego e a falta de perspectivas de que isso possa mudar a curto e a médio prazo, causa pensamentos sombrios nas mentes de milhares de desempregados. Segundo a pesquisa, pelo menos 11% dos desempregados já pensaram em suicidar-se. Além dos transtornos psicológicos, o desemprego está causando efeitos na saúde das pessoas sem trabalho. A pesquisa indicou que 45% sofrem problemas digestivos, 35% não conseguem dormir bem, enquanto que 30% estão enfrentando problemas dermatológicos e queda de cabelo. Além disso, 25% estão tendo problemas cardíacos e respiratórios. Atualmente, 21,5% da população economicamente ativa está desempregada, o que constitui um recorde histórico. Durante décadas, até o início dos anos 90, o desemprego argentino nunca passava de 7%. O governo do presidente Eduardo Duhalde anunciará possivelmente amanhã o novo índice de desemprego, que indicaria uma significativa redução. Extraoficialmente afirma-se que poderia estar em 19,5%. No entanto, a redução teria sido "artificial", já que se deveria aos planos temporários de trabalho - ou subsídios aos desempregados - fornecidos pelo governo desde junho deste ano. Os planos, que beneficiam quase dois milhões de pessoas, implicam no pagamento de um subsídio de 150 pesos (US$ 42,80) mensais. As pessoas subsidiadas são consideradas "empregadas".