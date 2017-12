Uma dúvida: afinal, quem é o homem mais rico do mundo? O fundador da gigante sueca de móveis, Ikea, não está precisando de dinheiro, mas a empresa que ele criou desmente uma reportagem afirmando que ele ultrapassou Bill Gates e Warren Buffet como os homens mais ricos do mundo. Em uma matéria que sairá esta semana, o semanário sueco de economia Veckans Affaerer afirma que Ingvar Kamprad, de 77 anos, o fundados da Ikea ultrapassou os dois americanos, citando a queda da taxa de câmbio do dólar americano diante da coroa sueca para demonstrar que a fortuna pessoal de Kamprad, estimada em 400 bilhões de coroas, já atinge US$ 52,5 bilhões. Mas a Ikea diz que não é o caso. ?Está completamente errado. É um erro que se comete o tempo todo?, disse a porta-voz da empresa, Marianne Barner, hoje. ?Estimar o valor da organização, incluindo todas as lojas e dizer que é tudo de Ingvar, isso é errado.? Ingvar Kamprad não é o proprietário da Ikea, ela assegura. ?Ingvar doou a firma para a Dutch Stichting INGKA Foundation, em 1982.? Em fevereiro, o ranking anual dos bilionários do mundo da revista Forbes colocou Gates como o No. 1, com uma fortuna estimada em US$46,6 bilhões. Foi o décimo ano consecutivo que o co-fundador da Microsoft ocupou o topo da lista. Buffett, o guru dos investimentos de Omaha, ficou em segundo lugar, com US$42,9 bilhões. Na mesma lista, Kamprad ocupava o 13º, com uma fortuna estimada em US$ 18,5 bilhões. Mas a Vechans Affaerer diz que, quando o dólar caiu em relação à moeda sueca, a diferença o fez ultrapassar Gates e Buffet. Kamprad tem reputação de frugalidade e vive na Suíça, onde, como residente, está livre dos impostos suecos, que estão entre os mais altos do mundo. A Ikea, fundada em 1943, tem 174 lojas em 31 países e emprega cerca de 76.000 funcionários.