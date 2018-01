Uma mensagem inusitada para atrair cliente Quem passa pela Rua Doutor Melo Alves na frente do número 453, no bairro paulistano dos Jardins, se surpreende com uma mensagem colocada logo abaixo de uma placa de aluga-se: “Sou um ponto comercial excelente! Quer me conhecer? É só tocar a campainha na Rua Dr. Melo Alves n.º 433”.