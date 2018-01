Unanimidade e prudência do Copom

Pela primeira vez, desde outubro, a decisão foi tomada por unanimidade, o que pode sugerir uma avaliação mais amena da tendência da inflação, pois, em reuniões anteriores, dois integrantes do Copom haviam votado pela alta da Selic por entenderem que as tensões inflacionárias exigiam um aperto na política monetária.

Uma parte da nota em que o Copom informa sua decisão, de fato, reforça essa interpretação. “O Comitê reconhece os avanços na política de combate à inflação”, segundo a nota. Em seguida, porém, ela observa que a inflação acumulada de 12 meses continua muito alta e que as expectativas dominantes são de que ela continuará distante da meta fixada pelo Conselho Monetário Nacional – de 4,5% ao ano, com uma generosa margem de tolerância de até 6,5%.

Os últimos dados mostram um arrefecimento da inflação, por causa do agravamento da recessão – o Produto Interno Bruto (PIB) encolheu 3,8% no ano passado e, segundo admite o governo, deve encolher entre 3,5% e 4% em 2016 – e da queda do dólar, que baixou da faixa de R$ 3,90 para cerca de R$ 3,50. Mas ela atingiu 9,39% nos 12 meses encerrados em março, mais do dobro da meta e muito acima do flácido limite de tolerância. As projeções predominantes no mercado são de que, no ano, ela ficará perto de 7%. Como justificou o Copom em sua nota, “as expectativas de inflação distantes dos objetivos do regime de metas não oferecem espaço para flexibilização da política monetária”.

Acrescente-se o fato de que a situação crítica das contas públicas, com déficits crescentes, afeta duramente as ações de combate à inflação do Banco Central, para se entender os limites da eficácia da política monetária. O combate simultâneo ao déficit e à inflação continua sendo o grande desafio do governo.