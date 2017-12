UNE e Procon assinam acordo Com o objetivo de facilitar a proteção e a defesa dos consumidores, será assinado hoje um Protocolo de Intenções entre a Fundação Procon-SP e a UNE (União Nacional dos Estudantes). Estarão presentes no evento a diretora Executiva da Fundação Procon-SP, Maria Inês Fornazaro, e o presidente da UNE, Wadson Ribeiro. Trata-se de um convênio que implementará o encaminhamento de consultas e reclamações (envolvendo a coletividade) de alunos pela UNE à Fundação Procon-SP e que se refiram a um determinado estabelecimento de ensino superior. A Fundação Procon-SP aponta que, com relação às escolas particulares como um todo, os problemas mais apontados pelos consumidores têm sido as dúvidas sobre cobranças e negativa em fornecimento de documentos, em geral quando o aluno se encontra inadimplente. De janeiro a setembro deste ano foram atendidos 4.631 consumidores com dúvidas ou problemas referentes às escolas particulares.