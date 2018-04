União deixará de arrecadar R$ 33,6 bi com renúncia fiscal O País deixará de arrecadar R$ 33,664 bilhões em 2003. Esse é o total da renúncia fiscal da União, ou seja o conjunto de isenções e reduções de impostos e contribuições federais concedidos a empresas e pessoas físicas, inclusive contribuintes da Previdência Social. A estimativa, feita pela Receita Federal, equivale a 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB) e será 10,6% maior que os R$ 31,482 bilhões de benefícios previstos para 2002. Desse total, R$ 9 bilhões são relativos aos benefícios concedidos aos contribuintes do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O valor foi encaminhado ao Congresso Nacional junto com o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o ano que vem. De acordo com os demonstrativos da renúncia fiscal divulgados por exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, os benefícios tributários concedidos às empresas e contribuintes pessoas físicas dos impostos e contribuições sociais administrados pela Receita Federal totalizará no próximo ano R$ 24,646 bilhões, contra R$ 23,261 bilhões estimados para 2002.