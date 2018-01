União entre Cetip BM&FBovespa deverá ter restrição do Cade

A Cetip está confiante que o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprove a união com a BM&FBovespa até fevereiro, mas não sem antes impor “remédios comportamentais”, disse o presidente da central depositária de ativos, Gilson Finkelsztain.

A expectativa pela conclusão da compra da Cetip pela BM&FBovespa anunciada em abril, em negócio avaliado em cerca de R$ 12 bilhões, tem crescido desde que o órgão antitruste classificou em outubro o caso como complexo.

O Cade deverá impor alguns “remédios comportamentais” para a aprovação da fusão, segundo Finkelsztain. O executivo não acredita, contudo, que o Cade imponha a venda de ativos ou estabeleça regras que interfiram na política de preços das empresas para serviços de transação e custódia.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Entre os possíveis remédios “comportamentais” podem estar exigências ligadas à governança, à transparência de procedimentos e preços e à obrigatoriedade de prestar serviço de clearing (câmara de compensação e liquidação) para outras plataformas.

Nesse fórum, que trataria sobre a abertura da câmara para eventuais interessados em ter esse serviço, deve ficar mais nas mãos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Cade, CVM e Banco Central (BC) precisam dar o aval para que as companhias possam se integrar.

Sinergia. O presidente da Cetip revelou ainda que algumas questões envolvendo o futuro do negócio combinado, como as sinergias de custo, a estrutura hierárquica e até o nome do grupo, estão sendo discutidas, boa parte entre ele e o presidente executivo da BM&FBovespa, Edemir Pinto, mas ainda não houve definição. Até a localização da futura sede do grupo está em discussão.

A Cetip concluiu recentemente processo de unificação de suas operações em Alphaville, na região metropolitana de São Paulo, entre outras razões para pagar menos impostos. Isso exigiu que a companhia fizesse investimentos em nível superior à média histórica por cerca de dois anos. Se a Cetip for incorporada pela BM&FBovespa e a sede do grupo for em São Paulo, parte desse ganho fiscal, do qual a Cetip começou a se beneficiar no segundo trimestre, pode ser perdido.