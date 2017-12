União Européia aponta recuperação global incipiente A Comissão Européia prevê que o crescimento do PIB mundial chegue a 3,1% em 2003, contra os 2,8% do ano passado. A fraca performance da primeira metade do ano, reduziu as possibilidades de crescimento maior, porém Bruxelas prevê que a evolução internacional será um pouco melhor que no semestre passado, com revisões regionais bem variadas. Para o Brasil, o estudo da Comissão Européia mostrou que as exportações são fortes, mas a demanda interna é fraca. O crescimento do PIB da América Latina será de 2,0% em 2003, diz a CE.