União Européia apresenta proposta ao Mercosul na quarta-feira A União Européia (UE) disse que vai apresentar na próxima quarta-feira, dia 29, ao Mercosul sua oferta de acesso a mercados para o estabelecimento de um acordo de livre-comércio entre os dois blocos. No sábado, o bloco sul-americano enviou a sua oferta a Bruxelas. A porta-voz da comissão européia, Arancha Gonzalez, disse que a oferta do Mercosul está sendo avaliada pelos 25 Estados membros do bloco. "Vamos finalizar a avaliação do conteúdo da oferta do Mercosul até amanhã e na quarta-feira a nossa proposta completa será enviada", disse González à Agência Estado. González disse que a UE ficou surpresa com a decisão do Mercosul de enviar a sua proposta no final de semana. "O Mercosul havia solicitado na quinta-feira passada mais alguns dias para fazer a troca de ofertas para poder realizar um discussão interna sobre o tema", disse. A porta-voz evitou comentar como as autoridades de Bruxelas receberam a oferta do Mercosul. "O que posso afirmar é que a nossa proposta vai refletir o grau de ambição da oferta apresentada pelo Mercosul. Ou seja, se ele for considerado alto, a nossa proposta também terá um grau de ambição alto, mas se for considerado baixo, a nossa também terá um grau de ambição baixo." Negociações A possibilidade de se fechar um acordo até o final de outubro é vista com crescente ceticismo entre negociadores do Mercosul e da UE. Nos bastidores, os europeus demonstram insatisfação com a oferta de acesso a mercados do bloco sul-americano em áreas que consideram cruciais, como de serviços, finanças e compras governamentais. Isso poderá fazer com que o bloco europeu apresente uma oferta muito aquém do esperado pelo Mercosul, principalmente no que se refere aos produtos agrícolas. Os negociadores do Mercosul, por sua vez, afirmam que os sucessivos adiantamentos da apresentação da oferta européia refletem as dificuldades da Comissão Européia em negociar o pacote de suas propostas com os Estados membros do bloco.