União Européia cobra coerência da Argentina A Comissão Européia considera a atitude argentina "dicotômica", quando, por um lado, pede à União Européia (UE) a concessão de vender ao mercado europeu uma cota extra de 10 mil toneladas de carne de alta qualidade por mais um ano, e por outro defende o livre comércio, fazendo parte de um dos grupos mais agressivos em matéria de crítica à política agrícola européia: o grupo de Cairns, do qual também fazem parte Brasil, Austrália, Nova Zelândia e mais 11 países fortes produtores agrícolas. A opinião é do comissário europeu de agricultura, Franz Fischler, e foi explicitada ao governo da Argentina através do vice-chanceler argentino, Martin Redrado, e ao ministro da produção, Aníbal Fernández, durante o encontro que tiveram em Bruxelas. "O comissário Fischler pediu à Argentina que interceda junto aos outros países do Grupo de Cairns nas negociações da Organização Mundial do Comércio (OMC) para que cheguem a enfoques mais realistas e não sejam irredutíveis na questão, por exemplo, da eliminação total das ajudas diretas", confirmou Gregor Kreuzhuber, porta-voz do comissário Fischler. "O comissário Fischler fez uma análise, da qual nós concordamos, que é uma situação estranha que um país peça cota por um lado e discuta liberdade de comércio por outro", confirmou o ministro Fernández. "É que neste marco, a Argentina passa pela pior crise de sua vida e não temos que resolver sobre todos os temas o mais rápido possível", acrescentou. O ministro disse que, enquanto a UE não apresentar uma proposta formal, a Argentina continuará defendendo a proposta que cabe a todos (referindo-se ao Grupo de Cairns). "Não vamos tomar, nesse momento, posição de nenhuma característica e é muito difícil adiantar qual será a posição da Argentina, mas deverá sustentar a que teve até o momento", afirmou Aníbal Fernández. O ministro, no entanto, garantiu que não houve pedido direto da Comissão. "Seria imprudente pedir a um país que abandone uma atitude em troca de cota. Nosso país está passando por uma crise política-econômica e não moral, mas não propuseram isto", finalizou Fernández. A Comissão Européia pretende, no âmbito da OMC, uma redução de 45% das subvenções à exportação, de 55% das ajudas internas e de 36% das tarifas de importação. O "documento de posição" (position paper) comunitário foi apresentado em dezembro, mas até hoje não foi aprovado no nível de discussões entre técnicos representantes dos Quinze, enfrentando sérias pressões internas, assumidas publicamente por França e Irlanda. Kreuzhuber confirmou que o documento foi remetido ao Conselho de ministros de relações exteriores dos 15, na próxima segunda-feira, "onde esperamos que seja aprovado, porque a agenda começa a fica apertada". O ciclo das negociações de Doha, lançado fim de 2001, pretende que os países membros cheguem a um acordo sobre as modalidades das negociações agrícolas até o próximo 31 de março.