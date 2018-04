União Européia critica carne suína brasileira A União Européia (UE) produziu um relatório com críticas aos controles de saúde pública e animal efetuados pelas autoridades brasileiras na produção de carne suína. O bloco afirma que a fiscalização dos estabelecimentos produtores de carne suína, feita por Brasília, é "ineficiente e ineficaz", além de colocar em questão a administração do procedimento de aprovação desses estabelecimentos. A UE acrescenta que o sistema de cadastro dos produtores de suínos é "obsoleto e pouco confiável". As críticas fazem parte do relatório elaborado pelos veterinários da Comissão Européia que estiveram, em Santa Catarina, no mês de março, em missão técnica, a pedido do governo brasileiro como uma forma de acelerar o processo de reconhecimento sanitário e conquistar o mercado europeu para a carne suína. Na ocasião, a Agência Estado divulgou que o relatório era "desfavorável ao Brasil" e ouviu o ministro da agricultura Marcus Vinicius Pratini de Moraes, e o diretor-executivo da Associação Brasileira da Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (Abiceps), Claudio Martins, durante passagem por Bruxelas, para tratar, entre outros assuntos, da questão da carne suína. Somente este mês, parte do relatório foi divulgado no Boletim Cotidiano Europeu, uma publicação oficial da UE. As críticas ainda vão mais longe no que concerne ao controle da produção de carne suína. Os veterinários da UE afirmam: "O controle local pelos veterinários oficiais (brasileiros) é ineficaz; não existem documentos dentro dos estabelecimentos provando que as inspeções veterinárias foram efetuadas; as inspeções post mortem não são realizadas de acordo com as regras comunitárias e os procedimentos escritos sobre as medidas tomadas dentro dos abatedouros nos casos de febre aftosa e febre porcina clássica são inadequados". O relatório afirma ainda que o método de certificação da carne suína é "duvidoso" aos olhos técnicos europeus. Versão do Brasil A missão do Brasil na UE escreveu uma resposta ao Boletim, também publicada. Nela, as autoridades brasileiras indicam que "medidas corretivas já foram tomadas" e "não aceitam as conclusões" dos técnicos europeus. Eles sugerem que os programas sanitários brasileiros deveriam ser avaliados sob outra metodologia. A carta reforça também a posição do ministro Pratini de Moraes, dizendo-se "preocupado com a avaliação técnica dos veterinários da UE". Entretanto, segundo fontes comunitárias, fora a carta diplomática, o Brasil não apresentou outro relatório, nem solicitação oficial de outra visita. De acordo com os últimos números divulgados pela Abicepsç o Brasil exportou US$ 364 milhões no ano passado de carne suína, uma alta de quase 150% em relação a 2000. Quem está por trás deste aumento é a Rússia, comprando a carne suína brasileira desde o segundo semestre de 2000. O setor também tem participação na pauta de exportação para Hong Kong, Uruguai e Argentina. Este ano conquistou o mercado de Cingapura. Os países da União produzem 18 milhões de toneladas anuais de carne suína, ocupando o primeiro lugar no ranking mundial de exportação de produtos à base de carne de porco (carne, abates, preparação, gordura etc.), segundo dados da Comissão Européia. Os principais países exportadores são Dinamarca (396,4 mil toneladas/ano), França (121,51 toneladas/ano) e Holanda (119 07 toneladas/ano). Mesmo assim, os europeus importam cerca de 60 mil toneladas por ano de carne de porco, uma vez que o consumo europeu é de 40 quilos/ano por habitante, quatro vezes superior ao brasileiro.