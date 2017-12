União Européia dá apoio unânime a Pascal Lamy para OMC Os 25 países integrantes da União Européia decidiram, por unanimidade, apoiar a candidatura do ex-comissário de Comércio da UE para presidir a Organização Mundial do Comércio (OMC) a partir de 2005. Segundo um comunicado da Comissão Européia, a França apresentará formalmente a candidatura de Lamy até o fim deste ano. O sucessor do atual presidente da OMC, o tailandês Supachai Panitchpakdi, deverá ser escolhido até maio. Os outros três candidatos ao posto são o brasileiro Luiz Felipe de Seixas Corrêa, o uruguaio Carlos Perez del Castillo e Jaya Cuttaree, das Ilhas Maurício. No começo desta semana, o chefe do escritório de Representação Comercial dos EUA (USTR), Robert Zoellick, havia dito que Lamy seria "um bom candidato" ao comando da OMC. As informações são da Dow Jones.