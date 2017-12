União Europeia dá ultimato à Grécia

GENEBRA - Frustrada diante da falta de uma oferta concreta por parte da Grécia, a Europa estabelece pela primeira vez um prazo final para que a Grécia apresente uma proposta de como planeja reformar sua economia, em troca de um novo pacote de resgate de € 50 bilhões e sua permanência na zona do euro. A Grécia terá até 8h30 (horário de Brasília) de sexta-feira para detalhar um plano de dois anos de reestruturação e uma cúpula foi convocada para domingo, 12, para que uma decisão final seja tomada.

Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu, mandou o que foi considerado como o mais forte alerta até hoje sobre a sobrevivência da União Europeia (UE). “Se não houver um acordo, isso significa o fim das negociações com todas as consequências, incluindo a do pior cenário possível. Vivemos o momento mais crítico da história do euro.”

O governo da Áustria ainda admitiu que, se não houver uma “boa proposta” dos gregos até sexta-feira, a cúpula do fim de semana será para “organizar a saída” da Grécia do euro.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depois do plebiscito que resultou em um “não” dos gregos ao pacote de austeridade, a Europa indicou que as portas estavam abertas a uma nova negociação. Mas os líderes europeus exigiam uma nova proposta. Nesta terça-feira, em Bruxelas, o governo de Alexis Tsipras deixou os parceiros europeus irritados ao chegar para a cúpula de emergência sem um plano.

Para a chanceler alemã, Angela Merkel, “não existem condições para relançar a negociação”. Ela exigiu uma nova oferta. Merkel deixou claro: o novo pacote precisa conter todos os detalhes sobre como os gregos pretendem reformar o Estado em dois anos.

Nesta quarta-feira, a Grécia pedirá oficialmente uma nova linha de crédito, o que incluiria a liberação imediata de recursos para evitar a falência do país. Mas Merkel alertou que, para que o novo dinheiro seja liberado, os gregos terão de cumprir com “condicionalidades estritas”, uma resposta ao “não” do plebiscito. “Respeitamos o resultado do plebiscito. Mas existem outros 18 Estados cuja soberania precisa ser respeitada.”

A ideia de Merkel é chegar no domingo com um pacote final. Para isso, o encontro convocado para o fim de semana não será apenas entre os 19 países da zona do euro, mas entre todos os 28 membros da UE.

Ao contrário das últimas cúpulas, porém, os líderes já aceitam que existe o cenário da saída da Grécia da zona do euro. Jean-Claude Juncker, presidente da Comissão Europeia, revelou pela primeira vez que a UE tem um plano caso a Grécia saia da zona do euro. Nesta terça-feira, ele deixou claro que não se pode mais excluir esse cenário.

François Hollande, presidente francês, expressou a esperança de que Atenas traga uma proposta “equilibrada”. “Eles falaram que vão fazer. Agora, vamos ver se vão cumprir.”

Tsipras garantiu que a proposta já está em andamento. “Queremos uma saída final para a crise”, disse. Segundo ele, porém, seu projeto terá como meta “a justiça social e que seja economicamente viável”. Quem também passou a se envolver pessoalmente nesta terça-feira na crise europeia foi o presidente americano, Barack Obama, que telefonou tanto para Merkel quanto para Tsipras para apelar a ambos para que cedessem e chegassem a um acordo rápido. O temor é de que a prolongação da crise e uma eventual saída da Grécia da zona do euro tenham um impacto ainda maior na economia mundial do que a quebra do Lehman Brothers, em 2008.

Plano. A ideia é de que, num primeiro momento, a Grécia receba € 15 bilhões entre quatro e seis meses para sanar o caos financeiro. Para essa parte do pacote, Atenas estaria disposta a usar a oferta que estava sobre a mesa antes do plebiscito. Tsipras, porém, advertiu seus parceiros que o país está ficando sem dinheiro e precisa de um resgate imediato. Para tentar salvar sua imagem diante dos 61% dos eleitores que votaram contra o pacote, as autoridades gregas indicaram que haveria uma certa “adaptação” na oferta. Por isso, Tspiras aceitaria elevar impostos sobre o consumo, reformas das pensões e dos gastos militares. Ele se recusaria a ir além. Mas aceitaria acelerar pontos como privatização.