União Européia e China chegam a acordo para comércio de têxteis A União Européia informou que chegou a um acordo com a China sobre como limitar o aumento das importações de produtos têxteis na Europa, evitando a utilização de cotas de emergência contra bens chineses. O acordo irá controlar o crescimento das importações de produtos têxteis da China até o final de 2008, disse a Comissão Européia. Ao mesmo tempo, a proposta oferecerá "razoável crescimento" nas exportações têxteis chinesas, permitindo, ao mesmo tempo, que os produtores têxteis europeus encontrem tempo suficiente para ajustarem-se ao novo ambiente competitivo, disse a comissão. O acordo têm consideráveis benefícios para os importadores e varejistas, disse o diretor para assuntos de comércio da União Européia, Peter Mandelson. O Ministério do Comércio da China elogiou o acordo. As informações são da Dow Jones.