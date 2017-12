União Européia elogia recuo dos EUA e suspende retaliação A União Européia (UE) retirou sua ameaça de impor sanções sobre produtos norte-americanos, no valor de US$ 2,2 bilhões, depois que os EUA anunciaram o fim das tarifas sobre importação de aço. O comissário Comercial da UE, Pascal Lamy, disse que a ameaça de sanções foi "um instrumento" para forçar os EUA a cumprirem com a decisão da Organização Mundial de Comércio (OMC), que considerou as tarifas ilegais. Agora que os EUA obedeceram à determinação da OMC, Lamy disse que "as sanções desapareceram". A UE havia elaborado uma longa lista de produtos norte-americanos - de cigarros a vegetais congelados e produtos de papel - que estavam sob ameaça de uma sobretaxa de 100%, que entraria em vigor a partir do dia 15. Para aumentar a pressão política, muitos dos produtos da lista eram produzidos em estados importantes eleitoralmente para a campanha de reeleição do presidente Bush. O governo britânico também comemorou o recuo da Casa Branca, dizendo que esta foi uma vitória para a OMC. "Nós na Europa, por estarmos unidos, por usarmos a OMC e dizer ´vamos sustentar as regras do comércio mundial´, nós agimos de forma muito, muito eficaz. (O primeiro-ministro britânico) Tony Blair teve enorme influência sobre isso, e nós vencemos ", disse a secretária de Comércio, Patricia Hewitt, pouco depois da Casa Branca ter anunciado o fim das medidas de salvaguarda sobre a importação de aço. As informações são da Dow Jones.