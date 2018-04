União Européia está confiante na recuperação da Argentina A União Européia expressou confiança na capacidade do presidente argentino Eduardo Duhalde para tirar o país da crise econômica que tem causado inquietações sociais. Os ministros de Relações Exteriores da UE disseram que continuarão com as negociações que levarão a um acordo comercial com o Mercosul, que deve ser assinado em maio durante a Cúpula da UE-América Latina, em Madri. "A conclusão das negociações até o início da conferência de Madri é um objetivo ambicioso, mas possível," disse o comissário de Relações Exteriores da UE, Chris Patten, em coletiva de imprensa conjunta com o ministro de Relações Exteriores da Espanha, Josep Pique. Pique disse que a UE tem confiança de que Duhalde apresentará um plano que, além de obter apoio do FMI e da UE, vai fortalecer a posição da Argentina e do Mercosul como um todo. Os ministros de Relações Exteriores da UE disseram também que "um Mercosul fortalecido será a chave para o desenvolvimento da região".