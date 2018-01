União Européia faz concessão para acordo com Mercosul A União Européia propôs nesta quarta-feira a abertura de mercado para 295 produtos agrícolas processados do Mercosul, medida que tem o potencial de adicionar cerca de US$ 1,2 bilhão às exportações anuais do bloco sul-americano, segundo negociadores brasileiros. Segundo eles, a oferta européia traz um novo ímpeto às negociações de um acordo de livre comércio entre os dois blocos, que vinham mostrando recentemente poucos progressos. A posição européia deverá estimular o bloco sul-americano a melhorar sua oferta à UE. Uma fonte da UE explicou que um avanço na negociação em torno dos produtos agrícolas processados depende apenas da "reciprocidade" de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai oferecerem o mesmo tratamento de acesso aos seus mercados para as exportações européias dos mesmos produtos. "Esse é um sinal importante, mais um sinal de confiança da União Européia, que esperamos seja correspondido pelo Mercosul", disse a porta-voz para o Comércio da UE, Arancha Gonzalez. O chefe da missão brasileira nas Comunidades Européias, embaixador José Alfredo Graça Lima, disse que só tinha "palavras elogiosas à UE". "No início da semana, eu estava mais pessimista, mas esse gesto da UE é uma sinalização importante de como as negociações podem evoluir para um processo de barganha", afirmou.