União Europeia faz investigação em ''diversos países'' A Comissão de Concorrência da União Europeia confirmou que seus agentes realizam desde terça-feira inspeções em "diversos países" contra o suposto cartel internacional de compressores. Os mandados vêm sendo cumpridos com a ajuda de autoridades nacionais de concorrência, a partir de informações da Polícia Federal. Itália e Dinamarca são, de acordo com a PF, dois dos países em que as inspeções vêm sendo executadas.