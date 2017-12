União Européia faz oferta final ao Mercosul A União Européia (UE) anunciou que enviou hoje ao Mercosul a oferta final de acesso aos seus mercados para firmar um acordo de livre comércio até o final de outubro. Segundo a Comissão Européia, a proposta se equipara "à postura e ao nível de ambição da oferta que o Mercosul" apresentou na sexta-feira passada. "A oferta propõe uma liberalização gradual das exportações de bens industriais e agrícolas do Mercosul para a UE, a abertura de seu mercado de serviços, acesso a um mercado de compras governamentais no valor de 200 bilhões de euros, além de regras não-discriminatórias para os investidores do Mercosul na Europa", disse a Comissão Européia. Segundo o comunicado, a apresentação da oferta obedece ao calendário acertado entre a UE e o Mercosul no dia 12 de setembro. "A ação de hoje mostra o compromisso da UE em criar a maior área de livre-comércio do mundo, cobrindo 650 milhões de pessoas", afirma a nota da Comissão Européia. A oferta da UE será válida até 31 de outubro de 2004. A UE disse que "espera agora que ambas as partes possam avaliar as respectivas propostas com o objetivo de decidir se as negociações podem ou não ser concluídas até o final de outubro.