União Européia investigará ajuda da Itália à Parmalat O governo italiano pode dar à Parmalat uma ajuda emergencial, mas os agentes reguladores europeus vão examinar qualquer pacote de financiamento de duração maior. De acordo com as regras da União Européia, a Itália está livre para dar à Parmalat um empréstimo-ponte a taxas de mercado. Em teoria, os agentes reguladores precisam aprová-lo antes, mas na prática os governos passam por cima de detalhes e liberam fundos para o pagamento de salários e a manutenção de credores. A Parmalat teria de pagar essa ajuda emergencial dentro de um ano. A questão em aberto é se os agentes reguladores da Comissão da UE aprovariam medidas de reestruturação mais amplas para ajudar a Parmalat por um período maior que seis meses. Uma ajuda como essa é permitida apenas uma vez em uma década, mas sob condições rígidas. O dinheiro público precisa ser oferecido sob as mesmas condições do setor privado. "Se a Itália quer intervir, precisa fazê-lo em cooperação com a Comissão Européia", a firmou Tilman Luder, um porta-voz da Comissão. Depois de a Parmalat ter admitido na sexta-feira que uma conta de ? 3,95 bilhões que afirmava ter no Bank of America não existe, o primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, prometeu "ajudar a companhia e salvar empregos". A gigante do setor alimentício emprega 36 mil pessoas em 30 países.